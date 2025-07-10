Animasi Titus The Detective dalam Episode Poisoned Chocolate, Hanya di RCTI

Animasi Titus The Detective dalam Episode Poisoned Chocolate, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan animasi Titus The Detective, setiap pukul 07.30 WIB. Simak bocoran episode terbarunya.

Pip dan Jessica terbaring lemah di tempat tidur karena keracunan setelah memakan cokelat dari pengirim tak dikenal. Titus yang dimintai untuk menemukan obatnya, mencium ada yang janggal dari cokelat tersebut.

Setelah diteliti Prof. Lemming, cokelat itu ternyata mengandung ekstrak Bunga Teivel yang beracun. Saksikan episode Poisoned Chocolate animasi Titus The Detective di RCTI, pada 13 Juli 2025, pukul 07.30 WIB.

Series produksi MNC Animation ini tak sekadar menyajikan hiburan seru untuk anak-anak, namun juga sarat nilai edukasi seputar kejujuran, persahabatan, dan gotong royong.

Anda juga bisa menonton Titus The Detective kapan saja dan di mana saja lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh lewat App Store dan Play Store. Atau, silakan akses www.rctiplus.com.**

(SIS)