Rekomendasi Film Seru RCTI untuk Libur Lebaran Anti-Bosan!

JAKARTA - Lebaran menjadi momen spesial untuk kumpul keluarga. Selain menjadi ajang untuk bersilaturahmi, kebersamaan akan terasa lengkap dengan tontonan terbaik dari RCTI.

Libur Lebaran tahun ini, RCTI menghadirkan deretan film pilihan dengan berbagai genre, dari drama penuh haru hingga film keluarga yang seru dan menghibur.

Bagi pencinta drama, film Catatan Si Boy yang menghadirkan kisah klasik tentang kehidupan, persahabatan, dan perjalanan cinta akan tayang pada Sabtu, 21 Maret 2026, pukul 14.30 WIB.

Selain itu, film Buya Hamka yang menghadirkan kisah inspiratif seorang ulama besar Indonesia akan tayang perdana, pada Sabtu, 21 Maret 2026, pukul 16.30 WIB.

Bagi penonton yang menyukai kisah romantis dan drama anak muda, RCTI juga memiliki dua film yang sarat cerita yang dekat dengan kehidupan masa kini.

Kisah tentang cinta, hubungan, hingga pencarian jati diri akan tersaji dalam alur cerita yang hangat dan relate dengan kehidupan generasi muda.

Film Ganjil Genap akan tayang pada Minggu, 22 Maret 2026, pukul 14.30 WIB. Film dengan romance ringan tersebut menggambarkan dinamika percintaan yang dihadapkan pada pilihan hidup.