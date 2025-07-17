6 Series VISION+ Bulan Juli, Streaming Seru di Momen Liburan

6 Series VISION+ Bulan Juli, Streaming Seru di Momen Liburan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Ada enam series VISION+ bulan Juli yang bisa Anda tonton streaming di momen liburan. Saatnya, menikmati tontonan seru, kocak, dan bikin deg-degan.

Tak perlu rencana besar atau destinasi mewah, streaming di VISION+ dengan mengklik tautan ini dan nikmati hiburan yang bisa bikin liburan Anda tak terlupakan.

Simak deretan series VISION+ yang wajib ditonton selama bulan Juli:

1.Catatan Akhir Sekolah: The Series

Dibintangi Arya Mohan dan Azela Putri, Catatan Akhir Sekolah: The Series bercerita tentang Anggita, ketua OSIS yang ambisius.

Dia nekat mengadakan pentas seni demi bisa masuk ke universitas impian. Javit, murid slengekan yang beraspirasi menjadi musisi, ingin merebut pensi dari Anggita demi meloloskan band-nya yang kerap gagal audisi di mana-mana.