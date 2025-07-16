Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 1, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |10:45 WIB
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 1, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Jack dan Danil Episode 1, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Jack dan Danil episode 1 bercerita tentang saudara kembar bernama Jack dan Danil (Tanta Ginting) yang memiliki nasib yang sangat berbeda satu sama lain. 

Jack adalah pengacara sukses di Jakarta, sementara Danil hanyalah seorang pengangguran yang suka berjudi. Tak hanya perbedaan nasib, namun saudara kembar ini juga mendapat perlakuan berbeda dari sang ibu.

Mamak (Gita Bhebhita) begitu membanggakan dan memanjakan Jack. Sementara kepada Danil, dia selalu berlaku galak. 

Malam itu, Mamak tak henti memarahi Danil karena terus berjudi dan tak kunjung mendapat pekerjaan. Danil juga diancam oleh Bang Jason, orang yang memberinya utang untuk berjudi. 

Danil yang merasa stres pun memutuskan untuk meminjam uang kepada Jack untuk melunasi utangnya. Sayangnya, sebelum Danil sempat meminjam uang, Jack jatuh pingsan sehingga harus dibawa ke rumah sakit. 

