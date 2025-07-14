Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 302

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 302 yang tayang Senin (14/7/2025) menghadirkan ketegangan menjelang hasil tes DNA Elang, serta mimpi misterius yang dialami Amira.

Elang terlihat makin gelisah. Ia menelepon Biru dan mengingatkan agar lebih waspada terhadap Diandra yang mulai menunjukkan rasa tidak sukanya pada Amira. Tak hanya itu, Elang juga resah menunggu hasil tes DNA yang akan keluar esok hari. Demi memastikan semuanya aman, Elang meminta Dennis untuk berjaga di klinik sampai hasil keluar.

Di tempat lain, Nadine tak kalah cemas. Ia takut kalau Athena Mandiri benar-benar akan menjadi milik Elang jika hasil DNA itu sesuai harapan. Kegelisahan Nadine mencerminkan ketegangan yang sedang membayangi banyak pihak.

Sementara itu, Amira mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia mendengar suara Damar memanggil dari balik tirai. Namun saat tirai itu dibuka, justru muncul sosok wanita misterius yang menatapnya dengan marah. Amira pun terbangun dalam keadaan panik. Biru segera menenangkan Amira dan mengajaknya shalat tahajud agar hatinya lebih tenang.

Keesokan paginya, Elang dan Damar bersiap pergi ke klinik untuk menjemput hasil tes DNA. Diandra yang hatinya tak tenang justru bersikeras ingin ikut, meski suasana hatinya makin tidak karuan. Akankah hasil tes DNA ini mengubah segalanya? Dan siapa sebenarnya wanita yang muncul dalam mimpi Amira?

