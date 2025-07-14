Kabar Luna Maya Hamil Dua Bulan, Maxime Bouttier: Amin

JAKARTA – Maxime Bouttier buka suara soal kabar kehamilan sang istri, Luna Maya, yang ramai diperbincangkan publik. Rumor tersebut mencuat hanya dua bulan setelah mereka resmi menikah pada 7 Mei 2025 lalu.

Saat ditemui awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Maxime mengaku cukup kaget mendengar kabar tersebut. Ia pun mempertanyakan asal-usul isu kehamilan itu.

"Aduh itu beritanya dari mana?" ucap Maxime, Senin (14/7/2025).

Meski begitu, Maxime memilih untuk tidak terlalu ambil pusing. Ia menanggapi isu tersebut dengan tenang dan justru menganggapnya sebagai bentuk doa baik dari publik.

"Tapi yang pasti amin aja, amin, doain aja," lanjutnya santai.

Sementara itu, Maxime dan Luna Maya diketahui tengah disibukkan dengan persiapan resepsi pernikahan mereka yang akan digelar di Jakarta. Menurut Maxime, konsepnya akan dibuat mirip dengan resepsi sebelumnya di Bali.

"Itu masih dalam proses, jadi memang kesibukannya di situ aja. Ini juga harus langsung meeting lagi," ungkap aktor 32 tahun itu.