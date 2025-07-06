Luna Maya Ikut Tren Olahraga Pacu Jalur: Siapa Bilang Warisan Budaya Nggak Bisa Viral?

Luna Maya baru-baru ini sukses mencuri perhatian warganet lewat unggahannya saat menikmati liburan seru di atas banana boat bersama para sahabat.

Dalam video yang ia bagikan di Instagram, Luna tampak memimpin barisan dengan ekspresi percaya diri dan gaya energik, menggambarkan sosok yang sedang "aura farming", istilah yang belakangan viral di media sosial.

Dengan caption jenaka yang bertuliskan, “Local pride? Checked. Aura farming? Double checked! ”, Luna tampaknya sedang ikut merayakan tren baru yang menyatukan gaya hidup kekinian dan kecintaan terhadap budaya lokal, yakni tren Aura Farming dan Pacu Jalur.

Mengutip laman Along Walker, istilah Aura Farming sendiri merujuk pada upaya untuk menunjukkan kharisma, kepercayaan diri tinggi, dan pesona yang memikat, layaknya tokoh utama dalam sebuah cerita.

Tren ini mencuat usai viralnya video anak kecil dari Riau yang menari di ujung perahu tradisional saat mengikuti lomba Pacu Jalur.

Dengan tubuh mungilnya, sang anak yang dikenal sebagai Tukang Tari atau Anak Coki, memutar tangan dan menggoyangkan tubuh dengan penuh percaya diri sambil menjaga keseimbangan perahu.

Dibalut lagu “Young Black & Rich” dari Melly Mike, videonya sontak meledak di TikTok dan menyita perhatian dunia.

Warganet menyebut bocah tersebut sebagai manifestasi aura farming, dan dari situlah budaya Pacu Jalur ikut naik ke permukaan dunia digital.

Pacu Jalur sendiri merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Digelar setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, Festival Pacu Jalur kini menjadi daya tarik utama wisata budaya di Provinsi Riau.