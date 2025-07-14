Maxime Bouttier Jawab Rumor Kehamilan Luna Maya: Doakan Saja

JAKARTA - Luna Maya mendadak ramai dikabarkan hamil anak pertama. Tak tanggung-tanggung, dia disebut tengah mengandung anak kembar. Terkait rumor tersebut, Maxime Bouttier pun angkat suara.

“Aku enggak mengerti itu berita dari mana. Tapi ya aminkan dan soakan saja. Terima kasih ya,” ujar aktor berdarah Perancis-Indonesia tersebut saat ditemui awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 13 Juli 2025.

Di lain pihak, Luna Maya mengaku, sudah membahas soal momongan dengan sang suami. Sadar akan sangat berisiko hamil di usia kepala 4, bintang film Suzanna: Bernapas dalam Lumpur itu memutuskan membekukan sel telurnya, sejak tahun 2021.

“Aku bilang ke Maxime, kalau aku sudah bekukan sel telur. Jadi akhir tahun 2025, mungkin waktu yang ideal untuk memulai program hamil. Jadi kami akan pakai sel telur itu,” ujarnya dalam wawancara dengan awak media, pada 17 Mei 2025.

Maxime Bouttier Jawab Rumor Kehamilan Luna Maya. (Foto: Instagram/@lunamaya)

Spekulasi terkait kabar kehamilan Luna Maya pertama kali mencuat di media sosial, awal Juli 2025. Namun dengan jawaban Maxime Bouttier tersebut, maka bisa dipastikan bahwa sang aktris belum berbadan dua.

Apalagi, saat ini Luna masih disibukkan dengan promosi film terbarunya dan rencana resepsi pernikahan kedua yang akan digelar di Jakarta. Pasangan ini diketahui, menggelar ijab kabul di Bali, pada 7 Mei 2025, dilanjutkan dengan resepsi terbatas.*

(SIS)