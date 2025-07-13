Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 22B

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Di episode 22B yang tayang Minggu (13/7/2025), pencarian Didan masih belum membuahkan hasil. Otang yang datang langsung ke rumahnya tak berhasil menemukan jejak, sementara warga sekitar juga mengaku tak melihat keberadaan Didan.

Otang pun mencoba menghubungi keluarga Didan, tapi semuanya memberi jawaban yang sama: tidak tahu menahu soal keberadaannya. Sementara itu, Hayati, calon istri Didan, terus diliputi kecemasan. Ia bahkan berkali-kali mendatangi terminal demi mencari kepastian, namun tetap tak menemukan Didan yang tidak bisa dihubungi sama sekali.

Di sisi lain, Bima meminta Cano dan yang lain agar tetap waspada karena Komeng dan Lilo masih berkeliaran dan mengincar mereka satu per satu. Saat hari mulai sore, mereka pun memilih berpencar dan pulang.

Namun, nahas bagi Gibran. Saat sedang sendiri, ia kembali dicegat Komeng dan Lilo yang mengenakan masker ninja. Gibran yang terdesak mencoba melawan, tapi tenaganya tak sebanding. Ia akhirnya dihajar habis-habisan hingga babak belur sebelum ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian.

Sementara itu, tekanan hidup semakin menyesakkan bagi Ogah. Ia kini terdesak masalah ekonomi karena harus membeli ponsel baru untuk Isabella, ditambah konflik dengan preman lokal gara-gara parkir liar tanpa izin. Tertekan dan kehilangan akal, Ogah pun kembali nekat menjadi jambret demi mendapatkan uang cepat.

Di mana Didan berada? Bagaimana kondisi Gibran pasca dikeroyok? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)