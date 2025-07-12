Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 22A: Iuran Kurang, Robot Geram

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |15:54 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 22A: Iuran Kurang, Robot Geram
Preman Pensiun
A
A
A

Agus, Yayat, Didu, Otang, Jack, dan Iding sedang berkumpul di pakiran dekat Taman. Bubun datang dengan mengendarai motornya. Agus memberitahukan ke Bubun, kalau mereka mengejar kelompok Eeng cs tapi tidak berhasil menangkapnya. Bubun kemudian meminta Agus, Yayat tetap berjualan di taman dan jika di tarik iuran, Bubun meminta Agus, Yayat melawan saja. Jika tidak berani, Bubun meminta Agus, Yayat lapor ke Bubun.

Eeng cs berkumpul membahas strategi untuk melawan kelompok Guntur dan orang bermasker ninja serta melawan Agus, Yayat. Eeng memberi instruksi ke yang lain agar berhati-hati lebih dulu dan menunggu pasukan sampai lengkap, baru menyerang komplotan Guntur cs dan Agus, Yayat.

Robot meminta setoran iuran pedagang kaki lima, namun saat menerimanya Robot merasa kurang dari biasanya. Bima pun meminta Eeng berterus terang, saat menarik iuran tidak maksimal karena Gibran dikejar-kejar kelompok Guntur cs dan yang lain diserang kelompok Agus cs. Robot kemudian meminta Eeng cs segera membereskan permasalahan perebutan lahan dan lawan kelompok tersebut.

Apakah Eeng dapat menerima tantangan Robot tersebut? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176490//terbelenggu_rindu-TQ1A_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 391: Teror Mengerikan Amira untuk Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176444//mencintaimu_sekali_lagi-MhIE_large.JPG
Sinopsis EPISODE TERAKHIR Mencintaimu Sekali Lagi Eps 290: Hanifa Makin Nekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176439//dusta_di_balik_cinta-54lF_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 43: Ivan dan Regina Bersitegang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175705//kau_ditakdirkan_untukku-0iSk_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 174: Ingin Buktikan Wildan Masih Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175702//mencintaimu_sekali_lagi-pYRi_large.JPG
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 287: Penyesalan Lingga Selepas dari Apartemen Hanifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175693//cinta_sepenuh_jiwa-vZTq_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 15: Meisya Ungkap Dirinya Bukan Anak Kandung Andi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement