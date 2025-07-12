Sinopsis Preman Pensiun X Eps 22A: Iuran Kurang, Robot Geram

Agus, Yayat, Didu, Otang, Jack, dan Iding sedang berkumpul di pakiran dekat Taman. Bubun datang dengan mengendarai motornya. Agus memberitahukan ke Bubun, kalau mereka mengejar kelompok Eeng cs tapi tidak berhasil menangkapnya. Bubun kemudian meminta Agus, Yayat tetap berjualan di taman dan jika di tarik iuran, Bubun meminta Agus, Yayat melawan saja. Jika tidak berani, Bubun meminta Agus, Yayat lapor ke Bubun.

Eeng cs berkumpul membahas strategi untuk melawan kelompok Guntur dan orang bermasker ninja serta melawan Agus, Yayat. Eeng memberi instruksi ke yang lain agar berhati-hati lebih dulu dan menunggu pasukan sampai lengkap, baru menyerang komplotan Guntur cs dan Agus, Yayat.

Robot meminta setoran iuran pedagang kaki lima, namun saat menerimanya Robot merasa kurang dari biasanya. Bima pun meminta Eeng berterus terang, saat menarik iuran tidak maksimal karena Gibran dikejar-kejar kelompok Guntur cs dan yang lain diserang kelompok Agus cs. Robot kemudian meminta Eeng cs segera membereskan permasalahan perebutan lahan dan lawan kelompok tersebut.

(kha)