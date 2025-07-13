Konser di Indonesia, Jay Park Tampil Modis dengan Batik

JAKARTA - Jay Park sukses menggebrak The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu 13 Juli 2025, lewat penampilan energik dan penuh gaya. Membuka konser dengan lagu Ohx3, sang rapper langsung menyapa antusias, “Jakartaaaaa how are you?”, membuat seluruh penonton bersorak histeris.

Kehadiran Jay Park kali ini terasa makin istimewa berkat penampilannya yang memadukan batik biru navy khas Indonesia dengan gaya urban yang modis. Pilihan outfit tersebut sontak mencuri perhatian para penggemar dan menunjukkan rasa hormat Jay Park terhadap budaya lokal.

Konser yang menjadi bagian dari tur dunia Jay Park ini menampilkan deretan lagu hits seperti Drive, My Last, Like I Do, hingga Candy. Seluruh lagu dibawakan dengan penuh energi dan didukung koreografi memukau bersama para penari latar yang tampil kompak dan dinamis.

Setelah lagu pembuka yang menghentak, Jay Park langsung menyuguhkan Drive dengan vibe yang mengguncang. Suasana kemudian dibuat lebih hangat saat ia menyanyikan My Last, yang membuat para penggemar larut dalam nuansa lebih intim.

Konser di Indonesia, Jay Park Tampil Modis dengan Batik (Foto: Okezone)

Momen seru terjadi saat Jay Park melantunkan Like I Do dan mengajak penonton berseru, “Somebody say ‘Oh yeee’!”, yang langsung disambut dengan teriakan luar biasa dari ribuan fans yang memadati venue.

Lagu Candy jadi suguhan manis yang membawa suasana semakin hidup. Irama catchy dan koreografi penuh semangat membuat konser semakin meriah, bak pesta musik yang tak terlupakan.

Tak hanya menyanyi, Jay Park juga memamerkan kemampuan menari yang mengesankan. Gerakannya lincah dan presisi, membuktikan totalitasnya dalam menghibur. Latar panggung yang penuh warna dan pencahayaan dinamis turut menambah daya pikat penampilannya.

Ini bukan kali pertama Jay Park tampil di Jakarta. Pada 2012, ia sempat menggelar showcase di Balai Sarbini, namun konser penuh kali ini menjadi panggung terbesar Jay Park di Indonesia dan momen spesial yang tak terlupakan bagi para penggemar setianya.