SEOUL- Jay Park mengumumkan bahwa dirinya mendirikan agensi baru bernama MORE VISION. Melalui Youtube, Jay Park telah mengunggah video perkenalan mengenai perusahaan barunya berjudul More Love, More Laughter, MORE VISION.

Dalam video tersebut, Jay Park menyampaikan pesannya soal kasih sayang, kebahagiaan, dan visi yang ia miliki. Ia merasa bisa mengekspresikan semua itu lewat musik hip hop, R&B, dance, dan rap.

“Aku terus berlari meskipun aku merasa lelah karena aku ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik dan kehidupan lebih baik untuk orang-orang yang aku cintai,” kata Jay Park, seperti dikutip dari Soompi, Jumat (4/3/2022).

Selanjutnya, Jay Park mengatakan ingin menciptakan sesuatu yang di luar bayangan orang di sekitarnya. “Orang-orang selalu berusaha membatasi diriku. Aku selalu mencoba hal di luar bayangan. Aku ingin menciptakan sesuatu yang akan disukai orang-orang lebih dari sebelumnya,” ungkapnya.

Jay Park debut sebagai member 2PM di tahun 2008. Di tahun 2013, Jay Park mendirikan label AOMG. Lalu pada tahun 2017, Jay Park dan Cha Cha Malone mendirikan H1GHR MUSIC.

Pada Desember lalu, sang rapper mengumumkan bahwa dirinya mundur sebagai CEO AOMG dan H1GHR MUSIC. Pada 18 Februari silam, ia mengungkapkan dirinya tengah sibuk membangun perusahaan baru.

