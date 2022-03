PENYANYI sekaligus rapper asal Korea Selatan, Jay Park, baru saja merilis single terbarunya pada 11 Maret 2022. Bertajuk Ganadara, mantan personil 2PM itu turut menggandeng IU untuk berduet dalam single tersebut

Kolaborasinya bersama IU dalam sebuah lagu, diketahui merupakan kali pertama bagi pria kelahiran Seattle, Washington, Amerika Serikat, 34 tahun lalu tersebut. Bahkan hal itu membuat para penggemarnya kembali teringat dengan ucapan lawas dari pelantun All The Way Up tersebut, bahwa IU adalah tipe wanita ideal untuknya.

Ucapan tersebut terlontar saat Jay Park hadir sebagai bintang tamu di JTBC 'Entertaiment's Witch Hunt' pada 2014 silam. Kala itu, pemilik nama asli Park Jaebeom itu sempat ditanya antara Suzy dan IU mana yang akan dia pilih. Lantas Jay Park lebih memilih sang pelantun lagu 'Celebrity'.

"Aku memilih IU sebagai tipe ideal ku," ucap Jay Park, dikutip dari Koreaboo, Minggu (13/3/2022).

Seakan mimpi menjadi kenyataan, delapan tahun kemudian Jay Park dan IU kini benar-benar bersatu dalam sebuah kolaborasi. Adapun 'Ganadara' sendiri merupakan lagu pertama yang dirilis Jay Park di bawah naungan agensi baru yakni More Vision.

Melansir dari Korea Herald, Jay Park mengatakan IU adalah seorang penyanyi profesional terbaik. Jay Park tak segan mengakui dirinya begitu menyukai warna vokal IU.

“Dia bilang ‘Mari kita bekerja sama suatu hari nanti ketika ada kesempatan,’ dan saya langsung mulai membuat lagu dan memintanya (untuk berkolaborasi),” ujar Jay Park, dikutip dari Korea Herald.

Adapun video klip Ganadara sendiri sudah bisa disaksikan di kanal YouTube resmi milik Jay Park. Baru satu hari diunggah, videoklip Ganadara sudah meraup hampir lima juta views.

(van)