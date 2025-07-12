Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Duet Bareng, Jay Park Puji Ziva Magnolya Bisa Nyanyi Lagu Bahasa Korea

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |22:23 WIB
Duet Bareng, Jay Park Puji Ziva Magnolya Bisa Nyanyi Lagu Bahasa Korea
Jay Park duet bareng Ziva (Foto: Okezone/Wiwie)
A
A
A

Malam Sabtu, 12 Juli 2025 menjadi momen tak terlupakan bagi para penggemar Jay Park di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Dalam gelaran konser yang sukses digelar sebagai bagian dari tur dunianya, rapper sekaligus penyanyi asal Korea Selatan ini memberikan kejutan istimewa dengan berduet bersama penyanyi muda Indonesia, Ziva Magnolya. 

Momen langka itu terjadi saat mereka bersama-sama membawakan lagu “Ganadara”, lagu yang dibawakan full dengan lirik bahasa Korea.

Kejutan dari Jay Park langsung menyita perhatian penonton. Saat lagu “Ganadara” dinyanyikan, Jay tiba-tiba memanggil dengan penuh semangat, “Zivaaaa!” sambil mengundang Ziva naik ke atas panggung. 

Ziva tampil memukau dengan outfit serba hitam, mengenakan atasan dan rok mini yang membuat penampilannya semakin memikat.

Usai duet, Ziva menyapa para penggemar dengan penuh rasa haru dan sedikit grogi. 

“Halo semuanya, salam kenal, aku Ziva Magnolya. Duh aku merinding, sumpah! Aku agak nervous, jadi maaf kalau agak kaku. Tapi aku bener-bener sangat happy bisa dapat kesempatan nyanyi bareng orang paling ganteng di sini, Jaaay!” ucap Ziva dengan ceria yang disambut tepuk tangan meriah.

Tak berhenti di situ, Ziva juga membawakan lagu solo yang sebenarnya jarang ia nyanyikan secara live, berjudul “Get Over Him.” Menurutnya, lagu tersebut punya vibes yang mirip dengan genre musik Jay Park, sehingga sangat pas untuk suasana malam itu. Penonton pun terhanyut dalam suara merdu Ziva, menikmati lagu yang penuh emosi itu.

Setelah penampilan Ziva, Jay Park kembali ke panggung dan langsung membawakan lagu hitsnya, “Why.” 

 

