Jay Park Ngaku Mabok Gorengan hingga Penasaran dengan Cilok saat Konser di Jakarta

Jay Park sukses membuka konsernya yang sangat dinanti-nanti di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada Sabtu malam, (12/7/2025).

Dengan panggung yang megah dan atmosfer penuh semangat, rapper sekaligus penyanyi asal Korea Selatan ini berhasil mengguncang para penggemar lewat penampilan enerjik dan interaksinya yang hangat.

Konser yang merupakan bagian dari tur dunia Jay Park ini diawali dengan lagu pembuka “Ohx3” yang langsung menyemarakkan suasana.

Menariknya, sebelum membawakan lagu “V”, Jay Park sempat berbagi cerita lucu dan unik kepada penggemar. Ia mengaku sangat ketagihan makan pisang goreng sejak tiba di Jakarta.

“Saat sampai di sini, aku langsung makan banyak pisang goreng, dan aku rasa itu bisa membuatku jadi gemuk,” ujarnya sambil tertawa.

Curhat Jay Park ini langsung disambut dengan tawa dan tepuk tangan dari para penonton.

Kecintaan Jay Park pada gorengan khas Indonesia ini seolah menjadi bukti betapa ia menikmati pengalaman kuliner selama tur di Indonesia.

“Aku sampai ‘mabok’ gorengan, saking enaknya,” lanjutnya dengan ekspresi lucu.

Tak hanya itu, Jay Park juga mengaku penasaran dengan jajanan pinggir jalan yang baru ia temui. Ia melihat sebuah gerobak yang menjual makanan berbentuk bulat-bulat yang ditusuk, tapi belum tahu namanya.

“Aku juga sempat lihat gerobak jualan bulat-bulat ditusuk, itu apa ya?” tanyanya polos.

Para penggemar spontan menjawab, “Ciloook… cilook…”.