HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 89: Kejar Dara dan Alya, Wildan Jatuh ke Jurang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |19:26 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 89: Kejar Dara dan Alya, Wildan Jatuh ke Jurang
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

Dara menarik Alya untuk kabur dari kejaran Wildan, meyakinkan bahwa Devan akan baik-baik saja. Wildan kembali mengejar mereka, namun terpeleset di pinggir jurang dan hanya bisa berpegangan pada akar pohon. Alya ingin menolongnya, meski dicegah Dara. Devan yang kembali sadar ikut membantu menarik Wildan. Tapi sayangnya, pegangan Wildan terlepas dan ia jatuh ke jurang.

Sementara itu, Jenny mulai khawatir karena pesan chatnya pada Wildan tak dibalas. Mitha juga merasa tak enak hati, apalagi setelah mobilnya hampir terserempet motor. Keduanya mulai mencurigai telah terjadi sesuatu pada Wildan.

Bagaimana kondisi Wildan yang jatuh ke jurang? Apakah ia selamat? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
