Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 88: Dara Teror Wildan, Nyawa Alya Ikut Terancam

Saat Wildan pergi, ia tak sadar ponselnya terjatuh. Alya yang melihat kesempatan itu berusaha menjangkau ponsel Wildan dengan kakinya.

Sementara itu, Dara kembali meneror Wildan dengan mengancam akan mengirim foto masa lalu Wildan ke Jenny dan Mitha. Wildan panik dan pulang ke rumah untuk mencegah Jenny dan Mitha menerima pesan itu.

Saat di rumah ternyata Dara tidak mengirimkan pesan kepada Jenny dan Mitha tetapi langsung menyebarkan foto-foto tersebut di depan rumah Wildan. Wildan yang sadar ponselnya tertinggal di hutan keluar rumah dan melihat Dara menyebarkan foto tersebut, langsung mengejar Dara.

Alya berhasil mendapatkan ponsel Wildan dan mencoba menghubungi Devan, tapi gagal karena Devan sedang menelepon Reno. Alya lalu mencoba menelepon Dara dengan mencari chat Dara yang mengirimkan Wildan foto-foto masa lalu mereka, namun tidak diangkat, sehingga ia mengirim voice note.

Dara yang sedang dikejar Wildan akhirnya mendengar voice note itu dan terkejut mengetahui Alya ada di Hutan Beludak. Ia segera membelokkan mobilnya ke hutan.

Alya yang hampir pingsan karena cedera kepala berhasil ditemukan Dara. Meski bersikap sinis, Dara menolong Alya dan mereka kabur bersama. Wildan kembali ke hutan membawa senapan dan hendak menembaki mereka.

