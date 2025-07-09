Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 201: Mulyono Minta Arini Waspada Pada Mita

Nadia bertanya ke Dierja tentang Arini. Ia heran karena Mita memberikan perlakuan khusus kepada Arini. Dierja berkata pada Nadia kalau Arini bukan orang sembarangan dan minta Nadia untuk menjaga sikap.

Mita pergi ke dokter kembali untuk mengecek kondisinya. Dokter memberitahu jika ingin sembuh, Mita harus menerima donor, dan donor paling cocok adalah anak kandung sendiri. Mita pun kaget dan bingung mendengar hal itu.

Mulyono bertanya pada Arini kenapa bisa dekat dengan Mita. Arini bilang yang sesungguhnya jika dulu memang Mita adalah klien nya. Mulyono pun meminta Arini agar tidak dekat-dekat dengan Mita. Arini pun bingung, memang Mita punya niat buruk apa sambil bertanya ke Mulyono.

