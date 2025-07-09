Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 201: Mulyono Minta Arini Waspada Pada Mita

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |16:51 WIB
Mencintaimu sekali lagi
Mencintaimu sekali lagi
Nadia bertanya ke Dierja tentang Arini. Ia heran karena Mita memberikan perlakuan khusus kepada Arini. Dierja berkata pada Nadia kalau Arini bukan orang sembarangan dan minta Nadia untuk menjaga sikap.

Mita pergi ke dokter kembali untuk mengecek kondisinya. Dokter memberitahu jika ingin sembuh, Mita harus menerima donor, dan donor paling cocok adalah anak kandung sendiri. Mita pun kaget dan bingung mendengar hal itu.

Mulyono bertanya pada Arini kenapa bisa dekat dengan Mita. Arini bilang yang sesungguhnya jika dulu memang Mita adalah klien nya. Mulyono pun meminta Arini agar tidak dekat-dekat dengan Mita. Arini pun bingung, memang Mita punya niat buruk apa sambil bertanya ke Mulyono.

Apa yang akan dikatakan Mulyono pada Arini? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

