Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 200: Nadia Mengaku Celakai Arini, Mita Geram

Arini terlibat argumentasi dengan Nadia. Karena sepertinya Nadia memang sengaja mau menyelakakan Arini, Bara yang kemudian datang langsung menuduh bahwa Arini hanya mengincar uang Mita. Lingga yang mendengar hal itu pun panas dan menarik kerah Bara.

Ratih berkata pada Mulyono kalau dia melihat Arini menghadiri pembukaan batik bersama Mita. Mulyono pun kaget. Mita sudah semakin berani mendekati Arini.

Di sisi lain, Nadia mengaku pada Bara kalau sebenernya dia memang mau menyelakai Arini tapi malah terkena Mita. Mita yang mendengar pun langsung marah. Apa yang akan dilakukan oleh Mita? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)