Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 200: Nadia Mengaku Celakai Arini, Mita Geram

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:00 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 200: Nadia Mengaku Celakai Arini, Mita Geram
Mencintaimu sekali lagi
A
A
A

Arini terlibat argumentasi dengan Nadia. Karena sepertinya Nadia memang sengaja mau menyelakakan Arini, Bara yang kemudian datang langsung menuduh bahwa Arini hanya mengincar uang Mita. Lingga yang mendengar hal itu pun panas dan menarik kerah Bara.

Ratih berkata pada Mulyono kalau dia melihat Arini menghadiri pembukaan batik bersama Mita. Mulyono pun kaget. Mita sudah semakin berani mendekati Arini.

Di sisi lain, Nadia mengaku pada Bara kalau sebenernya dia memang mau menyelakai Arini tapi malah terkena Mita. Mita yang mendengar pun langsung marah. Apa yang akan dilakukan oleh Mita? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175705//kau_ditakdirkan_untukku-0iSk_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 174: Ingin Buktikan Wildan Masih Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175702//mencintaimu_sekali_lagi-pYRi_large.JPG
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 287: Penyesalan Lingga Selepas dari Apartemen Hanifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175693//cinta_sepenuh_jiwa-vZTq_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 15: Meisya Ungkap Dirinya Bukan Anak Kandung Andi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175679//terbelenggu_rindu-82IU_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 388: Uus Masuk Perangkap Biru dan Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175682//dusta_di_balik_cinta-L9Wx_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 41: Regina Berencana Hancurkan Perusahaan Dewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175394//mencintaimu_sekali_lagi-F5nx_large.JPG
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 286: Arini Kehilangan Lingga?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement