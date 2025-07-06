Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 83: Helsi-Baldy Beri Rumah ke Miko, Devan Naik Pitam

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |20:04 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 83: Helsi-Baldy Beri Rumah ke Miko, Devan Naik Pitam
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

Anak buah Wildan membuntuti Dara dan hampir berhasil menculiknya di basement apartemen. Beruntung, Dara mampu melawan dan kabur dalam keadaan shock dan panik. Di sisi lain, Miko dan Tania dipaksa menjalani sesi yoga demi program kehamilan. 

Gerakan yoga yang sederhana menjadi bencana kecil ketika Miko terjatuh ke kolam ikan, membuat suasana semakin canggung. Di balik kelucuan itu, terselip ambisi Miko yang mulai memanfaatkan situasi untuk mengambil alih hati dan kepercayaan Baldy.

Alya dan Devan akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi lelah, hanya untuk mendengar percakapan Helsi tentang rencana memberikan rumah Pondok Indah ke Miko. Devan meledak, menuntut keadilan, namun Helsi menegaskan itu bentuk hukuman atas kebohongan mereka. Baldy pun mengamini keputusan itu meski terlihat berat. 

Devan terpukul, merasa perlahan kehilangan segalanya. Di sudut ruangan, Miko dan Helsi tersenyum penuh kepuasan, yakin rencana mereka mulai membuahkan hasil. Sementara Alya hanya bisa menatap Devan dengan iba, berusaha menjadi satu-satunya kekuatan yang masih bertahan di sisinya.

Jenny kesal karena renacana dia untuk mengadu domba Cakra dan Devan serta Alya gagal. Akhirnya dia mengajak Mitha untuk pergi ke rumah Baldy buat memberi tahu tentang video yang dia punya. Saat di rumah Baldy, ternyata Helsi sedang ada di luar buat menyiram tanaman. Jenny dan Mitha dengan percaya diri memberitahu tentang rekaman itu.

Bagaimana reaksi Helsi mendengar cerita Jenny dan Mitha? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
