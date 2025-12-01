Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 19: Pelaku Kebakaran Terungkap CCTV

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Arta datang membawa bukti CCTV kebakaran venue yang memperlihatkan sosok Beni sedang mendekati stall teppanyaki dan sengaja merusak selang gasnya. Rekaman itu memperlihatkan wajah Beni dengan jelas. Rafki terkejut, mengingat Beni adalah orang yang menabraknya saat acara. Rafki berpikir bahwa orang itu adalah musuh Rafka.

Ayuna meminta berkas pemeriksaan dari polisi dan menemukan nama Beni sebagai montir terakhir yang menangani mobilnya, mobil yang kemudian dipakai Bella saat kecelakaan. Hal ini membuat Ayuna yakin harus menemui Beni. Agar punya alasan, ia meminta izin membawa mobil Rafki untuk dibetulkan di bengkel yang sama, padahal tujuannya menyelidiki Beni. Sementara Rafki yang awalnya tidak ingin ikut campur, jadi ikut dengan Ayuna. Tetapi saat tiba di bengkel, Beni ternyata baru saja resign. Ayuna kemudian diam-diam mencari data karyawan bengkel di sana sembari Rafki membantu mengalihkan suasana.

Apakah Ayuna berhasil mendapat biodata Beni untuk menyelidikinya lebih lanjut?



