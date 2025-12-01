Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 19: Pelaku Kebakaran Terungkap CCTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 19: Pelaku Kebakaran Terungkap CCTV
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Arta datang membawa bukti CCTV kebakaran venue yang memperlihatkan sosok Beni sedang mendekati stall teppanyaki dan sengaja merusak selang gasnya. Rekaman itu memperlihatkan wajah Beni dengan jelas. Rafki terkejut, mengingat Beni adalah orang yang menabraknya saat acara. Rafki berpikir bahwa orang itu adalah musuh Rafka.

Ayuna meminta berkas pemeriksaan dari polisi dan menemukan nama Beni sebagai montir terakhir yang menangani mobilnya, mobil yang kemudian dipakai Bella saat kecelakaan. Hal ini membuat Ayuna yakin harus menemui Beni. Agar punya alasan, ia meminta izin membawa mobil Rafki untuk dibetulkan di bengkel yang sama, padahal tujuannya menyelidiki Beni. Sementara Rafki yang awalnya tidak ingin ikut campur, jadi ikut dengan Ayuna. Tetapi saat tiba di bengkel, Beni ternyata baru saja resign. Ayuna kemudian diam-diam mencari data karyawan bengkel di sana sembari Rafki membantu mengalihkan suasana.

Apakah Ayuna berhasil mendapat biodata Beni untuk menyelidikinya lebih lanjut? Saksikan drama series 'Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/598/3187084//terbelenggu_rindu-prPq_large.JPG
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 439: Bukti-Bukti Mengarah pada Marcel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/598/3186730//mencintai_ipar_sendiri-K6Sk_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 17, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/598/3186505//mencintai_ipar_sendiri-rOzF_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 16, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186326//kau_ditakdirkan_untukku-aCg4_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 221: Devan Berjuang Selamatkan Alisha dan Lulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186323//cinta_sepenuh_jiwa-DvsZ_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 60: Hasbi Menyamar Sebagai Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186277//mencintai_ipar_sendiri-hKsa_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 15: Rencana Jahat Shilla pada Ayuna Gagal?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement