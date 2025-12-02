Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 65: Lala Masih Trauma, Hasbi Lolos dari Incaran Julian

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat sedang makan bersama, Desi keluar kamar untuk ambil minum. Namun, anehnya dia terus menyalakan keran bahkan saat gelasnya sudah penuh. Lala jadi bertekad untuk bisa membaik demi Desi. Julian menghubungi Rindi. Ia izin ingin bertemu Lala. Lala memaksakan diri untuk berani bertemu Julian. Julian masuk memberikan bingkisan kue dan mengabari bahwa detektif sedang mencari pelakunya. Rindi menumpahkan sedikit teh lalu Julian hendak mengelapnya dengan sapu tangan tapi justru Lala jadi panik dan histeris teringat sapu tangan yang membekapnya.



Sementara itu, detektif berhasil mengejar motor Hasbi hingga ke sebuah kontrakan. Julian dan Axel ikut datang. Saat penghuninya keluar, dia ternyata Rizal, penjual motor Hasbi. Hasbi memantau dari jauh dan dia sengaja mengembalikan motor itu ke rumah Rizal diam-diam berdasarkan alamat di STNKnya. Julian menghajar Rizal yang tidak tahu apa-apa sampai polisi datang dan mengamankan Rizal.

Apakah Hasbi benar-benar bebas dari tindak kejahatan yang ia lakukan? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)