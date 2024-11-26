Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Gong Yoo dan Seo Hyun Jin Ungkap Pengalaman Unik saat Syuting The Trunk

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |16:30 WIB
SEOUL – Serial Netflix, drama misteri asal Korea Selatan berjudul The Trunk menggelar press conference yang diadakan di daerah Gangnam-gu, Seoul pada Selasa, 26 November 2024.

Acara ini dihadiri oleh para pemain The Trunk, Gong Yoo, Seo Hyun-jin, Jung Yun-ha, Jo I-geon, dan Kim Dong-won, dan sang sutradara, Kim Gyu-tae. Pasangan utama The Trunk, Gong Yoo dan Seo Hyun-jin membagikan pengalaman unik selama proses syuting.

Menjadi sepasang suami-istri kontrak, Gong Yoo dan Seo Hyun-jin mengaku harus melakukan adegan panas. Namun, keduanya tidak terlihat keberatan dengan hal tersebut. Seo Hyun-jin malah merasa adegan panas dibutuhkan untuk memperlihatkan perkembangan karakternya.

“Jika ada adegan yang menjelaskan sesuatu mengenai karakterku, aku akan melakukannya. Karena sutradara tidak akan menyuruhku jika adegan itu tidak penting,” terang Seo Hyun-jin. dalam tayangan Youtube yang disaksikan Okezone. 

Senada dengan sang aktris, Kim Gyu-tae selaku sutradara juga merasa adegan panas merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam skenario pernikahan.

“Menurutku, adegan panas dibutuhkan untuk menggambarkan emosi, perasaan, dan hubungan dinamis pasangan,” ucap Kim Gyu-tae.

Selain adegan panas, Gong Yoo bocorkan adegan lain yang menantang menurutnya. Gong Yoo mengungkap bahwa adegan mandi merupakan salah satu adegan yang menantang baginya. Ia mengaku sangat bekerja keras untuk adegan tersebut.

“Aku harus diet dalam waktu 2 minggu untuk adegan tersebut,” jelas Gong Yoo. Seo Hyun Jin ikut menambahkan bahwa Gong Yoo sempat ingin mengambil ulang adegan tersebut setelah bulk-up.

“Adegan mandi tersebut diambil dari angle yang tidak biasa. Aku merasa aku seperti telanjang saat pengambilan adegan, padahal tidak. Kami ingin penonton berimajinasi,” sambung Gong Yoo.

 

