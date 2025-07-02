Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |11:30 WIB
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto (Foto: IG Shabrina)
JAKARTA-  Juara Indonesian Idol XIII, Shabrina Leonita alias Shabrina Leanor menghentak industri musik Indonesia dengan merilis ulang single Tak Kan Terganti ciptaan komposer Yovie Widianto.

Seperti diketahui, Shabrina Leanor resmi menjadi juara baru Indonesian Idol Season XIII Selasa 20 Mei 2025. Dia mampu mengalahkan sang rival, Fajar Noor, yang juga memiliki karakter vokal memukau.

Tak Kan Terganti

[Verse 1]

Telah lama sendiri dalam langkah sepi

Tak pernah kukira bahwa akhirnya

Tiada dirimu di sisiku

[Chorus]

