Ma Dong Seok Jadi Seteru Park Hyung Sik dalam Drama Superhero Twelve

SEOUL - Ma Dong Seok dan Park Hyung Sik akan beradu akting dalam drama superhero berjudul Twelve. Drama fantasi tersebut akan menggabungkan elemen mitologi dengan cerita modern.

Terinspirasi dari 12 hewan dalam shio, Twelve bercerita tentang 12 malaikat yang turun ke bumi dengan rupa manusia. Mereka berusaha melindungi manusia yang menghuni Semenanjung Korea dari serangan roh jahat.

Ma Dong Seok Jadi Seteru Park Hyung Sik Drama Superhero Twelve. (Foto: Hancinema)

Di masa lalu, para malaikat ini mengorbankan diri mereka untuk mendatangkan kedamaian untuk manusia dengan menyegel kekuatan jahat di gerbang neraka. Namun roh-roh jahat tersebut bangkit dan kembali membuat kekacauan.

Mengutip Soompi, Rabu (23/10/2024), Ma Dong Seok akan berperan sebagai Tae San, pemimpin malaikat dengan simbol harimau. Sementara Park Hyung Sik dipercaya menghidupkan lakon Ogui dengan lambang burung gagak.

Drama Twelve akan berfokus pada kebangkitan Ogui setelah ribuan tahun dan perjuangannya untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan yang memicu pertempuran epik.