Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 263

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 263 bercerita tentang Vernie yang dibawa ke rumah pemulihan jiwa untuk kesehatan mentalnya yang belum membaik. Sementara Amira, selalu mengantar Arkana ke sekolah.

Arkana terakhir bertemu Vernie sekitar 2 minggu yang lalu. Ia ketakutan kalau diajak bertemu Vernie. Di sisi lain, Arkana masih belum bisa memanggil Amira dengan sebutan Mama.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 263. (Foto: MNC Media)

Di rumah sakit, Vernie siap dipindahkan ke ruang rawat. Vernie yang kooperatif dibawa tanpa diikat. Vernie merasa Arkana pasti dicegah Amira untuk bertemu dengannya, bahkan berkhayal berlebihan tentang Amira.

Dengan mengendap-endap, Vernie mengambil baju dan ponsel miliknya keluar dari ruang rawat. Apakah Vernie berhasil kabur? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari, pukul 17.00 WIB.**

(SIS)