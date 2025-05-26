JAKARTA - Anxiety merupakan salah satu lagu populer yang banyak digunakan warganet di aplikasi TikTok. Lagu ini bahkan menjadi sound dari 4,4 juta video TikTok.
Lagu Anxiety awalnya dirilis rapper Amerika Serikat Doechii di YouTube, pada 10 November 2019. Setelah populer, lagu itu kemudian direkam dan dirilis ulang pada 4 Maret 2025.
Anxiety-Doechii
[Intro]
Am G Am G
Am G Am G
Am G Am G
Am G Am G
Am G Am G Am
[Refrain]
G Am G
Anxiety, keep on tryin' me
Am G Am G Am
I feel it quietly, tryin' to silence me, yeah
G Am G
My anxiety, can't shake it off of me
Am G Am G
Somebody's watchin' me and my anxiety, yeah
[Instrumental]