HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Anxiety dari Doechii yang Populer di TikTok

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |12:10 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Anxiety</i> dari Doechii yang Populer di TikTok
Lirik Lagu dan Chord Gitar Anxiety dari Doechii yang Populer di TikTok. (Foto: Instagram/@doechii)
A
A
A

JAKARTA - Anxiety merupakan salah satu lagu populer yang banyak digunakan warganet di aplikasi TikTok. Lagu ini bahkan menjadi sound dari 4,4 juta video TikTok.

Lagu Anxiety awalnya dirilis rapper Amerika Serikat Doechii di YouTube, pada 10 November 2019. Setelah populer, lagu itu kemudian direkam dan dirilis ulang pada 4 Maret 2025.

Anxiety-Doechii

[Intro]

Am  G  Am  G

Am  G  Am  G

Am  G  Am  G

Am  G  Am  G

Am  G  Am  G  Am

[Refrain]

   G   Am        G

Anxiety, keep on tryin' me

Am          G       Am         G           Am

I feel it quietly, tryin' to silence me, yeah

     G     Am              G

My anxiety, can't shake it off of me

Am           G          Am        G

Somebody's watchin' me and my anxiety, yeah

[Instrumental]

