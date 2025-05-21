Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 250

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 250 yang tayang Rabu (21/5/2025) menghadirkan ketegangan baru antara Biru dan Vernie.

Maudy yang tanpa sengaja keceplosan menyebut nama Vernie di depan Biru langsung panik. Ia buru-buru meninggalkan restoran, takut rahasia yang disimpannya terbongkar. Sementara itu, Biru yang masih penasaran memilih untuk segera pamit dari Amira dan pergi ke rumah Noah. Di sana, ia langsung mengkonfrontasi Vernie terkait insiden di gedung sasana serta dugaan penggelapan dana perusahaan.

Vernie murka. Ia tak hanya menyangkal, tapi juga berencana untuk menuntut pertanggungjawaban Maudy yang dianggap telah membocorkan informasi.

Sesampainya di rumah, Biru merasa haru melihat Amira yang terus tegar menghadapi ujian demi ujian. Ia pun berjanji akan selalu menjaga dan melindunginya, apa pun yang terjadi.

Keesokan harinya, Arkana dijadwalkan menginap di rumah Vernie. Hal ini membuat Amira gelisah. Ia khawatir Arkana justru enggan kembali ke rumah setelah bermalam di sana. Di sisi lain, Vernie yang sebenarnya baru akan menjemput Arkana saat jam pulang, justru tidak sabar ingin bertemu anak itu sejak pagi. Ada apa di balik kecemasannya?

Apakah yang terjadi ketika Amira dan Vernie bertemu? Bagaimana dengan Maudy, apa yang akan dilakukan Vernie kepadanya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 17.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)