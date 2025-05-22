Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 7

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |15:58 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 7
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 7 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode ketujuh dibuka dengan momen emosional antara Dito dan Ariana. 

Dito mengenang masa kecilnya yang penuh luka bersama sang ayah. Ia bahkan menunjukkan bekas luka fisiknya kepada Ariana, yang membuat Ariana tergerak hatinya dan merasakan empati mendalam.

Keesokan harinya, Ariana teringat clip on yang tidak sengaja terbawa pulang dan memutuskan untuk mengembalikannya ke kantor. Setibanya di sana, ia langsung mengembalikannya.

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 6: Perpisahan Penuh Air Mata antara Ariana dan Kai
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati

Namun, kehadiran Ariana tidak luput dari perhatian Mira. Tanpa diduga, Mira justru memintanya menjadi narasumber untuk sebuah program. Siaran langsung itu pun ditonton oleh Dito dan Kai.

Usai urusan di kantor, Ariana pulang dan mengajak Ladya untuk makan di luar. Namun, Indar sempat curiga saat melihat perut Ariana. Ariana buru-buru menjelaskan bahwa ia tetap menggunakan perut palsu saat keluar rumah agar rencananya tidak terbongkar.

Di restoran, Ariana dan Ladya ternyata berada di tempat yang sama dengan Kai dan Dewi. Kai pun secara diam-diam mengikuti Ariana. Ketika akhirnya mereka bertemu, tiba-tiba gempa bumi mengguncang kawasan tersebut. Orang-orang panik dan berhamburan keluar, sementara Ariana berusaha melindungi diri di bawah meja.

