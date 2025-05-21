Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 6: Perpisahan Penuh Air Mata antara Ariana dan Kai

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drama semakin terasa di episode keenam, ketika Kai berdiri di halaman rumah keluarga Prawira, diterpa hujan deras.

Dengan penuh harap, ia meminta Ariana untuk jujur, mengakui bahwa keputusannya hanya karena terpaksa. Namun, Ariana justru memilih menepis semua kenangan indah mereka dan meminta Kai untuk melupakannya.

Di tengah kepedihan itu, Dito menawarkan Ariana untuk tinggal di rumahnya. Meski sempat ragu, Ariana akhirnya setuju. Keesokan harinya, hati Ariana tersentuh saat Indar memberikannya sebuah hadiah. Saat Arif dan Armand datang untuk mengantar Ariana, Dito pun berusaha meyakinkan mereka bahwa rumahnya aman dan nyaman sebagai tempat tinggal Ariana.

Di kamar barunya, Ariana mulai membereskan barang-barangnya. Saat membuka koper, ia menemukan kartu nama milik Kai—sebuah benda kecil yang justru membuka kembali luka lama. Ingatan tentang pertemuan pertama mereka menyeruak. Dalam hatinya, Ariana menyesali pertemuan itu, karena dari sanalah perasaannya pada Kai tumbuh.

Sementara itu, Dito mulai merasa resah. Ia mengetahui Kai masih mencoba menghubungi Ariana. Dito pun meminta Ariana untuk tegas mengakhiri segalanya dengan Kai.