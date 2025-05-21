Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 6: Perpisahan Penuh Air Mata antara Ariana dan Kai

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |18:24 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 6: Perpisahan Penuh Air Mata antara Ariana dan Kai
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 6: Perpisahan Penuh Air Mata antara Ariana dan Kai (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drama semakin terasa di episode keenam, ketika Kai berdiri di halaman rumah keluarga Prawira, diterpa hujan deras.

Dengan penuh harap, ia meminta Ariana untuk jujur, mengakui bahwa keputusannya hanya karena terpaksa. Namun, Ariana justru memilih menepis semua kenangan indah mereka dan meminta Kai untuk melupakannya.

Di tengah kepedihan itu, Dito menawarkan Ariana untuk tinggal di rumahnya. Meski sempat ragu, Ariana akhirnya setuju. Keesokan harinya, hati Ariana tersentuh saat Indar memberikannya sebuah hadiah. Saat Arif dan Armand datang untuk mengantar Ariana, Dito pun berusaha meyakinkan mereka bahwa rumahnya aman dan nyaman sebagai tempat tinggal Ariana.

Di kamar barunya, Ariana mulai membereskan barang-barangnya. Saat membuka koper, ia menemukan kartu nama milik Kai—sebuah benda kecil yang justru membuka kembali luka lama. Ingatan tentang pertemuan pertama mereka menyeruak. Dalam hatinya, Ariana menyesali pertemuan itu, karena dari sanalah perasaannya pada Kai tumbuh.

Sementara itu, Dito mulai merasa resah. Ia mengetahui Kai masih mencoba menghubungi Ariana. Dito pun meminta Ariana untuk tegas mengakhiri segalanya dengan Kai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement