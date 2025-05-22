Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 154

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 154, Arini dan Lingga terlihat mesra saat mereka pergi bersama untuk membuat cincin kawin baru.

Cincin milik Lingga sebelumnya diketahui hilang. Melihat Arini begitu bahagia saat mengenakan cincin tersebut, Lingga pun ikut merasa sangat senang.

Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika Lingga menyambangi rumah lamanya, ia menemukan bekas ban baru di garasi. Arini yang mendengar hal tersebut hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Ia belum menceritakan apa pun pada Lingga, sesuai permintaan dari Pertiwi.

Sementara itu, Pertiwi memanggil Aditya agar segera pulang dari kegiatan memancingnya bersama Lingga. Sesampainya di rumah, Pertiwi langsung mencecar Aditya dengan banyak pertanyaan setelah mendapat informasi dari Arini. Salah satu yang membuat Pertiwi curiga adalah soal permintaan uang dalam jumlah besar dari Kartika kepada Aditya.

