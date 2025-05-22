Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 154

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |15:51 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 154
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 154 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 154, Arini dan Lingga terlihat mesra saat mereka pergi bersama untuk membuat cincin kawin baru.

Cincin milik Lingga sebelumnya diketahui hilang. Melihat Arini begitu bahagia saat mengenakan cincin tersebut, Lingga pun ikut merasa sangat senang.

Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika Lingga menyambangi rumah lamanya, ia menemukan bekas ban baru di garasi. Arini yang mendengar hal tersebut hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Ia belum menceritakan apa pun pada Lingga, sesuai permintaan dari Pertiwi.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi

Sementara itu, Pertiwi memanggil Aditya agar segera pulang dari kegiatan memancingnya bersama Lingga. Sesampainya di rumah, Pertiwi langsung mencecar Aditya dengan banyak pertanyaan setelah mendapat informasi dari Arini. Salah satu yang membuat Pertiwi curiga adalah soal permintaan uang dalam jumlah besar dari Kartika kepada Aditya.

Bagaimana kelanjutan konflik antara Arini, Lingga, dan Pertiwi? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di Mencintaimu Sekali Lagi.

Bagaimana tanggapan Aditya terhadap pertanyaan Pertiwi? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement