Lirik Lagu Supernatural dari Ariana Grande yang Viral Jadi Backsound Tren Kim Seon Ho

JAKARTA - Lagu Supernatural dari Ariana Grande mendadak viral di media sosial. Lagu ini menjadi backsound trend gaya Kim Seon Ho dalam series When Life Gives You Tangerines. Lagu ini semakin dikenal usai selebgram asal Bali Ayu Puspa Anggraeni Putri menggunakan dalam kontennya.

Lagu Supernatural masuk dalam album Eternal Sunshine. Eternal Sunshine adalah album studio ketujuh dari penyanyi-penulis lagu Amerika Ariana Grande. Album ini dirilis pada 8 Maret 2024 oleh Republic Records.

Lirik Lagu Supernatural dari Ariana Grande

Don't want nobody else around me

Just need you right here

You're like the only thing that I see

It's crystal-clear, and I

I want you to come claim it, I do

What are you waiting for?

Yeah, I want you to name it, I do

Want you to make it yours