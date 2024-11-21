Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Wicked, Drama Musikal yang Dibintangi Ariana Grande

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:31 WIB
Sinopsis Film Wicked, Drama Musikal yang Dibintangi Ariana Grande
Sinopsis Film Wicked, Drama Musikal yang Dibintangi Ariana Grande (Foto: IG ist)
JAKARTA - Wicked, salah satu film musikal Hollywood yang paling dinantikan, telah resmi tayang di Indonesia sejak 20 November 2024. Film ini merupakan karya sutradara John M. Chu dan semakin menarik perhatian dengan penampilan memukau dari penyanyi sekaligus aktris terkenal, Ariana Grande.

Film ini diadaptasi dari novel karya Gregory Maguire yang mengambil inspirasi dari karakter ikonik dalam The Wonderful Wizard of Oz. Wicked berhasil mencuri perhatian banyak penonton, bahkan mendapat rating cukup tinggi, yaitu 7,4 di laman IMDb.

Sinopsis Film Wicked
Sinopsis Film Wicked

Sinopsis Film Wicked

Wicked menceritakan perjalanan persahabatan antara dua penyihir, Elphaba (diperankan oleh Cynthia Erivo) dan Galinda (diperankan oleh Ariana Grande). Kisah mereka dimulai ketika keduanya bertemu di Universitas Shiz, tempat mereka menimba ilmu sihir.

Elphaba sering dikucilkan karena penampilannya yang tidak biasa—kulitnya berwarna hijau, membuatnya terlihat berbeda dari orang lain. Sebaliknya, Galinda dikenal sebagai penyihir dengan paras cantik yang mempesona.

Meski awalnya hubungan mereka terasa canggung, keduanya dipasangkan sebagai teman sekamar. Seiring waktu, perbedaan yang ada justru mempererat persahabatan mereka.

Namun, persahabatan itu diuji ketika mereka bertemu dengan The Wonderful Wizard of Oz (diperankan oleh Jeff Goldblum), pemimpin negeri Oz. Elphaba mulai menyadari adanya sisi gelap dari dunia sihir, termasuk rahasia di balik para penyihir di Universitas Shiz. Sayangnya, Elphaba akhirnya dituduh sebagai pengkhianat.

 

