Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 153

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan kembali mewarnai episode ke-153 sinetron Mencintaimu Sekali Lagi yang tayang Rabu (21/5/2025).

Elvira mendatangi warteg untuk mencari Cimot, namun kedatangannya malah disambut ancaman dari teman-teman Cimot. Di tengah situasi mencekam itu, Emil muncul dan langsung menyelamatkan Elvira.

Aksinya sontak mengagetkan warga sekitar, apalagi Emil dikenal sebagai buronan polisi yang selama ini menghilang tanpa jejak.

Sementara itu, perayaan ulang tahun Lingga yang ke-24 menyimpan kejutan besar. Aditya berencana mengungkap rahasia besar yang selama ini ia pendam.

Ia mendengar sendiri kekhawatiran Lingga yang takut kembali kehilangan sosok orang tua, dan momen ulang tahun ini dianggap waktu yang tepat untuk bicara jujur.