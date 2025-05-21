Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 40: Rahasia Alya Terbongkar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |18:28 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 40: Rahasia Alya Terbongkar
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 40: Rahasia Alya Terbongkar (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan memuncak di episode ke-40 saat Alya dan Devan bertemu dengan Dara di ruang VIP kantor. Dara akhirnya mengungkapkan niat sesungguhnya: ia menyimpan rahasia besar tentang latar belakang Alya yang penuh kebohongan.

Alya geram, merasa kakaknya memanfaatkan rahasia itu demi bisa masuk ke lingkungan keluarga Devan. Namun, Devan justru tetap tenang. Ia mengaku sudah mengetahui latar belakang Alya dan tidak mempermasalahkannya. Bahkan, Devan berjanji akan berjuang keras agar Alya bisa diterima oleh keluarganya jika suatu saat kebenaran itu terungkap.

Dalam pertemuan itu, Devan juga mengungkap bahwa ia tahu soal perselingkuhan antara Miko dan Dara. Pengakuan ini membuat Dara terkejut dan kesal karena ia tidak lagi bisa menekan Alya dan Devan dengan rahasia yang selama ini disimpannya.

Setelah pertemuan itu, Alya memutuskan pergi ke rumah di Pondok Indah untuk berbicara dengan Nisa. Namun, ia terkejut saat mendapati Dara juga sudah berada di sana. Rupanya, Dara berniat membuka satu rahasia lagi—kali ini tentang Nisa. Ia mengklaim bahwa Nisa adalah anak kandungnya, dan menunjukkan foto bayi Nisa yang sedang ia gendong melalui ponselnya.

Alya yang panik langsung merebut ponsel Dara, hingga tak sengaja terjatuh. Saat mengambil kembali ponsel itu, Alya justru menemukan foto lain—yaitu foto Wildan dan Jenny—yang semakin memperumit situasi.

Bagaimana reaksi Dara setelah terpergok memiliki foto Wildan dan Jenny di hpnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap Selasa - Minggu pukul 21.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

