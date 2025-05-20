Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 39

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |19:08 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 39
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 39 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku semakin menegangkan. Dalam episode 39, Devan dan Alya, yang terikat dalam pernikahan kontrak, mulai terjebak dalam hubungan emosional yang rumit.

Di balik sikap dingin dan menjaga jarak, Devan menyimpan rahasia besar. Ia tengah berjuang menghadapi PTSD dan gangguan kecemasan pasca kehilangan Shena, kekasihnya di masa lalu.

Alya yang menemukan obat antidepresan milik Devan, mencoba menyelami perasaannya dan menawarkan dukungan dengan tulus. Namun, Devan memilih menutup diri, meyakinkan Alya bahwa hubungan mereka hanya sementara dan tidak perlu saling mencampuri urusan pribadi.

Kau Ditakdirkan Untukku
Kau Ditakdirkan Untukku

Alya bersikeras kalau ia mau tetap bersahabat dengan Devan meski pernikahan kontrak ini selesai, namun Devan menolak tanpa memberitahu alasannya dan membuat Alya kesal. Alya yang kesal akhirnya iseng mencoret wajah Devan yang sudah tertidur. 




