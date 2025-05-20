Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 249

JAKARTA - Sinetron Terbelenggu Rindu semakin seru. Dalam episode 249, Jaka semakin paranoid atas kematian Aditya. Hal ini mengakibatkan ia tidak fokus menyetir hingga hampir mengalami kecelakaan mobil.

Biru yang mengetahui akan hal itu segera menegur Jaka. Sementara itu, Noah masih berusaha memperbaiki hubungannya dengan mengajak Vernie dinner di rumahnya. Tidak lama Vernie datang makan bersama.

Terbelenggu Rindu

Noah bercerita tentang Bimo. Vernie tersentak, berharap Bimo tidak membahas email dari RS tentang kondisi Noah Azoosperma, karena Vernie sudah menghapusnya.

Maudy pergi ke cafe setelah honor iklannya cair. Di tempat yang sama, ternyata ada Biru-Amira-Arkana yang mau makan malam bersama. Maudy yang melihat Biru menghampirinya dan ia keceplosan mengatakan tentang insiden di Gedung Sasana.

Apakah yang akan dilakukan Biru setelah mengetahui dalang insiden di Gedung Sasana? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

