Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 249

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |19:03 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 249
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 249 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Terbelenggu Rindu semakin seru. Dalam episode 249, Jaka semakin paranoid atas kematian Aditya. Hal ini mengakibatkan ia tidak fokus menyetir hingga hampir mengalami kecelakaan mobil.

Biru yang mengetahui akan hal itu segera menegur Jaka. Sementara itu, Noah masih berusaha memperbaiki hubungannya dengan mengajak Vernie dinner di rumahnya. Tidak lama Vernie datang makan bersama.

Terbelenggu Rindu
Terbelenggu Rindu

Noah bercerita tentang Bimo. Vernie tersentak, berharap Bimo tidak membahas email dari RS tentang kondisi Noah Azoosperma, karena Vernie sudah menghapusnya.

Maudy pergi ke cafe setelah honor iklannya cair. Di tempat yang sama, ternyata ada Biru-Amira-Arkana yang mau makan malam bersama. Maudy yang melihat Biru menghampirinya dan ia keceplosan mengatakan tentang insiden di Gedung Sasana.

Apakah yang akan dilakukan Biru setelah mengetahui dalang insiden di Gedung Sasana? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement