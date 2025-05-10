Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dahsyatnya Weekend Siap Ramaikan Lapangan Kukusan Depok

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |17:01 WIB
Dahsyatnya Weekend Siap Ramaikan Lapangan Kukusan Depok
Dahsyatnya Weekend Siap Ramaikan Lapangan Kukusan Depok (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Setelah ramai meramaikan Alun Alun Cibodas Tangerang, kini Dahsyatnya Weekend siap menyapa para warga Kota Depok. Dengan format yang fresh dan seru pastinya! Para artis papan atas tanah air siap seru-seruan bareng warga Depok di Lapangan Kukusan, Kota Depok, hari Minggu 11 Mei 2025 mulai pukul 07.00 WIB.

Dahsyatnya Weekend di Lapangan Kukusan akan dipandu oleh Ruben Onsu, Ghea Youbi dan Tarra Budiman dan akan semakin meriah dengan penampilan deretan musisi Indonesia seperti Happy Asmara, Bachyper, Lemon, Leona, Fira Cantika, Elsa Japasal, Aruma dan Faris Adam. 

Tak hanya itu akan ada Meet and Greet bersama para pemain sinetron 'Terbelenggu Rindu' Pisca Maharani dan Teuku Dino serta pemain sinetron 'Mencintaimu Sekali Lagi' Sylvia Fully dan Kevin Andrean.

Dahsyatnya Weekend Siap Ramaikan Lapangan Kukusan Depok
Dahsyatnya Weekend Siap Ramaikan Lapangan Kukusan Depok

Tidak sekedar penampilan dari artis papan atas tanah air, banyak keseruan yang akan dihadirkan Dahsyatnya Weekend di Depok dimulai dari jam 07.00 dengan GamesOKE berhadiah uang belanja gratis total jutaan rupiah, doorprize dan oleh oleh menarik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement