Dahsyatnya Weekend Siap Ramaikan Lapangan Kukusan Depok

JAKARTA - Setelah ramai meramaikan Alun Alun Cibodas Tangerang, kini Dahsyatnya Weekend siap menyapa para warga Kota Depok. Dengan format yang fresh dan seru pastinya! Para artis papan atas tanah air siap seru-seruan bareng warga Depok di Lapangan Kukusan, Kota Depok, hari Minggu 11 Mei 2025 mulai pukul 07.00 WIB.

Dahsyatnya Weekend di Lapangan Kukusan akan dipandu oleh Ruben Onsu, Ghea Youbi dan Tarra Budiman dan akan semakin meriah dengan penampilan deretan musisi Indonesia seperti Happy Asmara, Bachyper, Lemon, Leona, Fira Cantika, Elsa Japasal, Aruma dan Faris Adam.

Tak hanya itu akan ada Meet and Greet bersama para pemain sinetron 'Terbelenggu Rindu' Pisca Maharani dan Teuku Dino serta pemain sinetron 'Mencintaimu Sekali Lagi' Sylvia Fully dan Kevin Andrean.

Tidak sekedar penampilan dari artis papan atas tanah air, banyak keseruan yang akan dihadirkan Dahsyatnya Weekend di Depok dimulai dari jam 07.00 dengan GamesOKE berhadiah uang belanja gratis total jutaan rupiah, doorprize dan oleh oleh menarik.