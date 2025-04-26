Dahsyatnya Weekend Siap Guncang Alun-Alun Cibodas Bareng Trio Macan hingga Idol Korea WHIB

JAKARTA - Setelah rehat selama bulan Ramadan, program hiburan Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan energi baru dan format yang lebih seru! Kota pertama yang akan disambangi adalah Tangerang, Jawa Barat. Acara ini akan digelar di Alun-Alun Cibodas pada Minggu, 27 April 2025 mulai pukul 07.00 WIB.

Dipandu oleh Ruben Onsu, Claudia Andhara, dan Ghea Youbi, Dahsyatnya Weekend kali ini akan menghadirkan deretan bintang tamu yang siap menghibur warga Tangerang. Penampilan spesial datang dari idol K-pop WHIB yang turut meramaikan suasana. Tidak hanya itu, musisi Tanah Air seperti Mikkyzia, Trio Macan, Mark Natama, Restu, Fira Cantika, dan Faith Christabelle juga siap memeriahkan panggung.

Dahsyatnya Weekend Siap Guncang Alun-Alun Cibodas Bareng Trio Macan hingga Idol Korea WHIB

Keseruan makin lengkap dengan sesi Meet and Greet bersama para pemain sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, yaitu Diva Almira, Edwin Sjarif, dan Resva Ziya Shanika.

Acara ini tidak hanya menyuguhkan hiburan musik, tapi juga berbagai aktivitas seru sejak pagi. Mulai dari sesi Zumba, GamesOKE berhadiah uang belanja jutaan rupiah, doorprize menarik, hingga oleh-oleh seru yang bisa dibawa pulang.