Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Episode 140: Janji Setia Arini untuk Lingga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |16:22 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Episode 140: Janji Setia Arini untuk Lingga
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 140: Janji Setia Arini untuk Lingga (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode ke-140 yang tayang Sabtu (10/5/2025) menghadirkan momen penuh emosi dan pengungkapan rahasia besar yang mengubah segalanya.

Aditya berpamitan pada Pertiwi dengan alasan hendak pergi memancing. Namun kenyataannya, ia justru mendatangi makam orang tua Lingga. Tanpa diketahui Aditya, Kartika melihat keberadaannya di area pemakaman dan merasa curiga. Ia pun diam-diam mengikuti dan menguping pembicaraan Aditya di depan makam.

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Episode 140: Janji Setia Arini untuk Lingga
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 140: Janji Setia Arini untuk Lingga

Ternyata, makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir sepasang suami istri yang menjadi korban kecelakaan mobil—dan Aditya adalah penyebab dari tragedi itu. Tak lama setelah Aditya meninggalkan lokasi, Lingga dan Arini datang ke makam yang sama untuk berziarah. Dari situlah Kartika akhirnya menyadari kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi.

Di momen yang menyentuh hati, Lingga akhirnya membuka rahasia besar kepada Arini: Pertiwi ternyata adalah tante kandungnya. Arini merasa sangat tersentuh mendengar masa kecil Lingga yang penuh cobaan. Dengan tulus, Arini pun mengucap janji pada Lingga, bahwa ia akan selalu berada di sisinya hingga akhir.

Bagaimana kehidupan rumah tangga Arini dan Lingga selanjutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

