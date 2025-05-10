Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Episode 140: Janji Setia Arini untuk Lingga

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode ke-140 yang tayang Sabtu (10/5/2025) menghadirkan momen penuh emosi dan pengungkapan rahasia besar yang mengubah segalanya.

Aditya berpamitan pada Pertiwi dengan alasan hendak pergi memancing. Namun kenyataannya, ia justru mendatangi makam orang tua Lingga. Tanpa diketahui Aditya, Kartika melihat keberadaannya di area pemakaman dan merasa curiga. Ia pun diam-diam mengikuti dan menguping pembicaraan Aditya di depan makam.

Ternyata, makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir sepasang suami istri yang menjadi korban kecelakaan mobil—dan Aditya adalah penyebab dari tragedi itu. Tak lama setelah Aditya meninggalkan lokasi, Lingga dan Arini datang ke makam yang sama untuk berziarah. Dari situlah Kartika akhirnya menyadari kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi.

Di momen yang menyentuh hati, Lingga akhirnya membuka rahasia besar kepada Arini: Pertiwi ternyata adalah tante kandungnya. Arini merasa sangat tersentuh mendengar masa kecil Lingga yang penuh cobaan. Dengan tulus, Arini pun mengucap janji pada Lingga, bahwa ia akan selalu berada di sisinya hingga akhir.

