Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Episode 30: Jenny Cemburu, Alya dan Dara Terlibat Pertengkaran

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode ke-30 yang tayang Sabtu (10/5/2025) menghadirkan konflik yang makin memanas di antara tokoh utama.

Jenny terlihat antusias menemani Wildan ke kantor Baldy, berharap bisa bertemu dengan Devan. Namun, harapannya runtuh saat ia tak sengaja melihat Devan dan Alya tengah menikmati makan siang romantis di ruang kerja. Keduanya tampak mesra saling menyuapi, membuat Jenny diliputi rasa cemburu. Ia pun pergi dengan kesal, meski Wildan berusaha menenangkannya di koridor.

Di sisi lain, Alya meminta izin kepada Devan untuk pergi sendiri karena ingin membeli kebutuhan pribadi. Namun, Devan menolak dengan alasan masih trauma dengan kecelakaan yang pernah menimpa Alya. Meskipun begitu, Alya tetap bersikeras hingga akhirnya Devan meminta Reno untuk diam-diam membuntuti Alya.

Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku

Reno kemudian mengikuti Alya hingga ke Taman Cempaka dan menemukan Alya tengah berseteru hebat dengan seorang perempuan yang tak lain adalah Dara. Ia pun langsung memotret pertengkaran tersebut sebagai bukti.