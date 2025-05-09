Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 29

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 29
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 29. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 29 bercerita tentang Alya uring-uringan. Ia tidak bisa tidur karena masih memikirkan saat tak sengaja tidur seranjang dengan Devan. 

Ternyata, Devan yang belum sepenuhnya tidur juga merasa terganggu mendengar Alya yang uring-uringan dan membuat sofa berdecit. Keesokan paginya, Devan akhirnya bisa pulang. Reno menjemput mereka menggunakan mobil. 

Reno kemudian menyadari kalau Alya ketiduran. Devan bilang karena semalaman Alya memang tidak bisa tidur. Sesampainya di rumah, Devan langsung mengecek CCTV. Namun, Devan merasa aneh karena hanya satu CCTV yang rusak. 

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 29. (Foto: MNC Media)

Devan punya firasat kalau yang melakukan ini semua adalah orang rumah. Kecurigaan pun mengarah pada Miko. Alya merasa menyesal karena sudah keceplosan memberitahu kalau dia tahu rahasia Miko. 

Devan berencana untuk mengunjungi Darmo Auto untuk mengecek dashcam mobil. Alya memaksa ikut. Keduanya tidak sadar kalau ternyata Miko mendengar pembicaraan tersebut. Miko menelepon, Kuco, orang suruhannya untuk mengambil dashcam itu.

Akankah Devan tetap dapat mengecek dashcam mobil? Ataukah Kuco dapat mencegahnya dengan mengambil lebih dulu dashcam tersebut? Saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku di RCTI, setiap Selasa-Minggu, pukul 21.30 WIB.**

(SIS)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/598/3182326/kau_ditakdirkan_untukku-FWN5_large.jpg
