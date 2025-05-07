Sinopsis Film Shot Caller, Perjalanan Kelam Seorang Ayah Menuju Dunia Hitam

JAKARTA - Sinopsis film Shot Caller akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini merupakan thriller kriminal asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2017 dan disutradarai Ric Roman Waugh.

Dibintangi oleh Nikolaj Coster-Waldau, film ini menyorot perubahan ekstrem seorang pria keluarga menjadi pemimpin geng brutal demi bertahan hidup di dalam sistem penjara California yang keras. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 70% berdasarkan 50 ulasan, dengan skor rata-rata 5,9/10

Sinopsis Film Shot Caller

Jacob Harlon, seorang pialang saham sukses, hidup damai bersama istri dan putranya di California. Namun hidupnya berubah total ketika suatu malam ia menyebabkan kecelakaan mobil fatal usai minum wine saat makan malam bersama teman-temannya. Salah satu temannya tewas dalam kecelakaan itu. Demi meringankan hukuman, Jacob mengambil kesepakatan pengakuan bersalah dan dijatuhi hukuman 16 bulan penjara di California Institution for Men, Chino.

Baru semalam berada di penjara, Jacob langsung disadarkan oleh kekerasan brutal yang menguasai tempat itu. Ia mendengar seorang narapidana diperkosa beramai-ramai, dan sejak itu memutuskan untuk menyerang lebih dulu demi bertahan hidup. Keesokan harinya, ia memukul seorang narapidana kulit hitam hingga menarik perhatian Bottles, pemimpin geng supremasi kulit putih PEN1. Bottles merekrut Jacob masuk ke dalam gengnya.

Waktu bergulir, Jacob yang kini dikenal dengan nama alias "Money", naik pangkat dalam struktur geng dan menjadi semakin kejam. Dalam sebuah kerusuhan, ia menusuk narapidana lain untuk membela pemimpin geng Sureños. Aksi itu membuatnya dihormati, tapi juga memperpanjang masa hukumannya hingga sembilan tahun. Demi melindungi istri dan anaknya, Jacob memutus kontak dengan mereka dan meminta sang istri untuk memulai hidup baru.

Jacob lalu dipindahkan ke Corcoran State Prison dan bertemu The Beast, pemimpin Aryan Brotherhood di sana. Terpukau dengan loyalitas Jacob, The Beast menunjuknya sebagai tangan kanan.

Menjelang kebebasannya, Jacob diperintahkan mengatur transaksi senjata dengan geng Sureños. Meski keberatan karena harus menjalani masa percobaan, ia terpaksa menuruti perintah karena The Beast mengancam akan membunuh keluarganya. Saat keluar dari penjara, Jacob dijemput oleh anggota geng dan seorang rekrutan baru bernama Howie, veteran perang Afghanistan yang belum pernah terlibat kejahatan.

Upaya pembunuhan terhadap Jacob pun terjadi saat sebuah pesta. Ia berhasil selamat dan memerintahkan Howie agar hanya tunduk padanya. Namun tak lama, Jacob mengetahui bahwa Shotgun—anggota geng yang menjemputnya—adalah informan dari petugas pembebasan bersyarat, Ed Kutcher. Jacob pun membunuh Shotgun di rumahnya.

Jacob lalu mengatur agar transaksi senjata diketahui pihak berwenang dengan mengirim koordinat ke ponsel Shotgun. Operasi pun digerebek oleh polisi, ATF, dan SWAT. Howie yang disuruh kabur lebih dulu menyaksikan penggerebekan itu dari kejauhan.