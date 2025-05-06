Sinopsis Film Shotgun Wedding, ketika Resepsi Pernikahan Menjadi Petaka Menegangkan

JAKARTA - Sinopsis film Shotgun Wedding akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Shotgun Wedding adalah film komedi romantis aksi asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2022.

Disutradarai oleh Jason Moore dan ditulis oleh Mark Hammer, film ini menampilkan Jennifer Lopez dan Josh Duhamel sebagai pemeran utama, dengan dukungan dari Sônia Braga, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz, dan Cheech Marin.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 44% dari 115 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 5,1/10.

Sinopsis Film Shotgun Wedding, ketika Resepsi Pernikahan Menjadi Petaka Menegangkan

Sinopsis Film Shotgun Wedding

Tom dan Darcy mengundang keluarga serta teman-teman mereka untuk menghadiri pernikahan impian di sebuah pulau pribadi di Filipina. Namun, saat pasangan ini sedang berdebat tentang pernikahan mereka, para tamu diculik oleh sekelompok perompak yang menuntut tebusan sebesar $45 juta dari ayah Darcy, Robert. Robert menolak membayar hingga mendapat bukti bahwa putrinya masih hidup.