TV SCOOP

Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Montir Cantik Episode 3

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |18:48 WIB
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Montir Cantik Episode 3. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis original series Vision+ di RCTI Montir Cantik episode 3 bercerita tentang Ramlan, ayah Indah yang curiga dengan kedekatan putrinya dengan Gerry.  Ramlan dengan sangat tegas melarang Indah untuk terjun ke dunia otomotif. 

Indah pun berusaha menerima ucapan Ramlan meski semua kegiatan dan pekerjaannya dilakukan secara diam-diam. Angga sebagai anak pemilik bengkel Sakti marah saat mengetahui semua pelanggan di bengkelnya berpindah haluan ke bengkel milik Gerry. 

Angga menuduh bengkel Wijaya memakai sparepart bekas yang di cari oleh Indah saat proses modifikasi mobil balap Gerry. Angga malah tertarik dengan Indah saat menyangkal semua tuduhannya. 

Dia mulai menunjukkan sikap simpatinya pada Indah dengan mengajak perempuan tersebut membeli sparepart untuk mobil balapnya. Indah yang memang minim pengetahuan seputar mobil balap pun setuju untuk ikut.

Tak berselang lama Indah mengetahui bahwa Angga adalah dalang di balik kecelakaan Rendi dan orang yang berusaha menjatuhkan reputasinya di kampus. Alexa yang mengetahui Angga dekat dengan Indah pun cemburu dan menyuruh Marko untuk mencelakai Indah di kompetisi balap.

