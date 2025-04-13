Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Montir Cantik Episode 1: Kisahkan Aksi si Cantik Jago Otomotif

JAKARTA - Montir Cantik adalah series dengan genre komedi, drama, action, family yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani. Series ini dibintangi oleh Annette Edoarda sebagai Indah, Pangeran Lantang sebagai Geri, Rafael Adwel sebagai ngga, Ricky Lucky sebagai Marko, Richard Cund sebagai Dika, Hana Hanoon sebagai Alexa, Alif sebagai Aldo, Gaby Hartanto sebagai Vera, Nugie Nugraha sebagai Ramlan, Fadlan Muhammad sebagai Wijaya, Vikri Rasta sebagai Indra, Tegar Satria sebagai Sakti, Davina Veronika sebagai Sonya.

Montir Cantik mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah terobsesi menjadi pembalap yang ia lakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayahnya, Ramlan. Indah bekerja di bengkel miliki ayah Gerry dan mereka menjadi dekat. Namun, ada Angga yang cemburu melihat kedekatan mereka hingga menciptakan kisah cinta segitiga.

Pada episode pertamanya memperkenalkan Indah, seorang perempuan tomboy yang dikenal sebagai montir dadakan di kampusnya. Tak berkuliah di jurusan mesin, tapi skill Indah terkenal luar biasa seantero kampus.

Indah menggunakan alat seadanya dan menerima pekerjaan sekecil apapun untuk service mobil teman-teman di kampusnya. Indah tinggal bersama Ramlan, ayah yang membesarkan Indah seorang diri dan ia juga mantan pembalap paling terkenal pada masanya.

Suatu hari ada kejadian tak terduga, tetangga Indah yang sedang hamil mengalami kontraksi dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ramlan pun dengan sigap mengantar ibu hamil tersebut. Ia mengingat kejadian yang sama juga terjadi pada Sari, istrinya yang meninggal di perjalanan usai melahirkan Indah.