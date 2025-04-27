Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 222

JAKARTA - Ketegangan terjadi ketika Amira harus bertindak cepat mengambil rambut Arkana di saat Noah sedang lengah berbincang dengan Biru.

Sementara Maudy menjalankan rencananya diam-diam menyusup ke kamar Sarni untuk mencari selimut biru milik Arkana. Bersamaan dengan itu, konflik terjadi antara Maudy dan Vernie yang mencoba mengusirnya.

Di sisi lain, Amira dan Biru semangat membawa sampel rambut Arkana ke klinik DNA. Sementara Noah merasa gelisah dan curiga ketika Biru mencari tahu tentang tempat lahir Arkana dan mulai terancam saat Noah mengetahui informasi dari suster tentang golongan darahnya dan Vernie tidak mungkin melahirkan anak dengan golongan darah AB.

(tty)