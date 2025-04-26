Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 221: Misi Mendapatkan Sampel DNA Arkana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |17:02 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 221: Misi Mendapatkan Sampel DNA Arkana
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 221: Misi Mendapatkan Sampel DNA Arkana (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 221, Elang akhirnya menjelaskan kepada Biru alasan dirinya membebaskan Noah. 

Elang mengaku tidak ingin Arkana mengalami rasa kehilangan sosok ayah, seperti yang pernah ia rasakan. Ia juga menceritakan kondisi kesehatan Bidan Indah yang memburuk setelah mengalami kecelakaan akibat ditabrak Noah.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 221: Misi Mendapatkan Sampel DNA Arkana
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 221: Misi Mendapatkan Sampel DNA Arkana

Sementara itu, Amira diliputi kekhawatiran soal kondisi Arkana. Namun, ia tidak bisa menjenguk langsung karena keberadaan Vernie. Di sisi lain, Biru mendapat kabar dari Pak Dion mengenai data Vernie yang ternyata tercatat sebagai pasien di RSIA Bakti Kasih. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Amira dan membuat mereka berniat melakukan tes DNA pada Arkana.

Noah sendiri pergi ke rumah sakit untuk menghibur Arkana dengan membawakan mainan baru. Sementara itu, Vernie memilih pulang sejenak untuk mandi. Melihat kesempatan ini, Amira dan Biru, dengan persetujuan Noah, akhirnya bisa menjenguk Arkana. Mereka pun memanfaatkan momen tersebut untuk diam-diam mengambil sampel rambut Arkana demi keperluan tes DNA.

Apakah Amira dan Biru bisa mendapatkan sampel DNA dari Arkana? Saksikan Layar Drama Terbelenggu Rindu setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement