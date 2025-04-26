Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 221: Misi Mendapatkan Sampel DNA Arkana

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 221, Elang akhirnya menjelaskan kepada Biru alasan dirinya membebaskan Noah.

Elang mengaku tidak ingin Arkana mengalami rasa kehilangan sosok ayah, seperti yang pernah ia rasakan. Ia juga menceritakan kondisi kesehatan Bidan Indah yang memburuk setelah mengalami kecelakaan akibat ditabrak Noah.

Sementara itu, Amira diliputi kekhawatiran soal kondisi Arkana. Namun, ia tidak bisa menjenguk langsung karena keberadaan Vernie. Di sisi lain, Biru mendapat kabar dari Pak Dion mengenai data Vernie yang ternyata tercatat sebagai pasien di RSIA Bakti Kasih. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Amira dan membuat mereka berniat melakukan tes DNA pada Arkana.

Noah sendiri pergi ke rumah sakit untuk menghibur Arkana dengan membawakan mainan baru. Sementara itu, Vernie memilih pulang sejenak untuk mandi. Melihat kesempatan ini, Amira dan Biru, dengan persetujuan Noah, akhirnya bisa menjenguk Arkana. Mereka pun memanfaatkan momen tersebut untuk diam-diam mengambil sampel rambut Arkana demi keperluan tes DNA.

