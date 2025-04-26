Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 16: Kepindahan Alya dan Devan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |16:50 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 16: Kepindahan Alya dan Devan
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 16: Kepindahan Alya dan Devan (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 16 dibuka dengan kepulangan Alya dan Nisa usai membeli perlengkapan sekolah. Alya lalu meminta Nisa untuk tidak lagi berbicara dengan Cakra. Meski Nisa bingung dengan permintaan itu, ia memilih menurut tanpa banyak tanya.

Tak lama kemudian, Devan menghampiri Alya. Ia memberitahu kalau mereka harus segera pindah ke Pejaten karena keluarganya mulai curiga dengan pernikahan mereka. Alya sempat menolak karena enggan jauh dari Nisa. Namun Devan memohon agar Alya bersedia pindah demi menjaga rahasia mereka.

Devan meyakinkan Alya bahwa dirinya tetap akan memberikan kebebasan untuk menjenguk Nisa kapan saja. Bahkan semua kebutuhan Nisa tetap akan ia penuhi. Dengan berat hati, Alya akhirnya menyetujui permintaan Devan dan mulai membicarakan hal itu kepada Nisa.

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku

Namun, Alya terpaksa berbohong. Ia mengatakan pada Nisa bahwa dirinya akan tinggal di apartemen dekat kantor Devan. Meski sedih, Nisa ikhlas menerima keputusan Alya untuk tidak lagi tinggal bersamanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement