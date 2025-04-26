Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 16: Kepindahan Alya dan Devan

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 16 dibuka dengan kepulangan Alya dan Nisa usai membeli perlengkapan sekolah. Alya lalu meminta Nisa untuk tidak lagi berbicara dengan Cakra. Meski Nisa bingung dengan permintaan itu, ia memilih menurut tanpa banyak tanya.

Tak lama kemudian, Devan menghampiri Alya. Ia memberitahu kalau mereka harus segera pindah ke Pejaten karena keluarganya mulai curiga dengan pernikahan mereka. Alya sempat menolak karena enggan jauh dari Nisa. Namun Devan memohon agar Alya bersedia pindah demi menjaga rahasia mereka.

Devan meyakinkan Alya bahwa dirinya tetap akan memberikan kebebasan untuk menjenguk Nisa kapan saja. Bahkan semua kebutuhan Nisa tetap akan ia penuhi. Dengan berat hati, Alya akhirnya menyetujui permintaan Devan dan mulai membicarakan hal itu kepada Nisa.

Namun, Alya terpaksa berbohong. Ia mengatakan pada Nisa bahwa dirinya akan tinggal di apartemen dekat kantor Devan. Meski sedih, Nisa ikhlas menerima keputusan Alya untuk tidak lagi tinggal bersamanya.