Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 14-15

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 14-15 bercerita tentang Devan dan Alya yang menghadapi tekanan besar dari keluarga setelah kembali dari bulan madu di Lombok.

Kepulangan mereka yang tiba-tiba menimbulkan kecurigaan, terutama setelah Miko menghasut Baldy dan Helsi tentang apa yang terjadi di Lombok. Baldy kemudian meminta Devan untuk ke rumahnya agar mengetahui kebenaran sesungguhnya.

Sialnya, ketika Devan mencoba menjelaskan, Miko yang memang mematai-mati mereka, membeberkan rekaman pertengkaran Devan dengan seseorang di pantai. Rekaman itu memperlihatkan Alya panik melerai.

Hal itu memperkuat kecurigaan Baldy bahwa pria tersebut memiliki hubungan spesial dengan Alya. Melihat situasi itu, Helsi langsung memengaruhi Baldy agar menekan Devan untuk tinggal di rumah Pejaten bersama mereka.

Situasi di rumah semakin memanas saat Devan dituduh menikah karena pelarian, dan bukan karena cinta karena ia belum bisa melupakan Shena. Miko yang terus mengungkit hubungan Devan dengan Shena menimbulkan perkelahian fisik antara keduanya.